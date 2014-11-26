Побочные эффекты от употребления амоксициллина недооценены

Авторы произвели поиск публикаций без ограничений по дате и языку в нескольких библиографических базах данных. Было обнаружено 730 исследований, рандомизированных, с группой лечения неизвестной больным, плацебо-контролируемых, в которых амоксициллин или сочетание амоксициллина и клавулоновой кислоты применялось бы по любому показанию и в любых условиях.

Из 730 публикаций по критериям, сформулированным в работе, для анализа подходили 45. В 27 исследованиях использовался амоксициллин, в 17 амоксициллин с клавулоновой кислотой и обе лекарственные формы в одном. Количественная оценка частоты нежелательных явлений была возможна по данным 25 исследований.

Мета-анализ показал, что в 10% случаев при использовании амоксициллина развивается диарея. Отношение шансов для развития диареи при лечении амоксициллином и клавулоновой кислотой по сравнению с плацебо-контролем составило 3,30 (95% доверительный интервал 2,23-4,87). Распространенность кандидоза была значительно больше - отношение шансов оказалось равным 7,77 (95% доверительный интервал 2,23-27,11).

При этом в наблюдательных исследованиях наиболее сообщаемым побочным эффектом является сыпь (в 5-8% случаев) и нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Авторы отмечают, что кандидоз не указан в качестве распространенного нежелательного явления в некоторых популярных клинических руководствах.

Результаты данной работы предполагают, что недостаточно полный учет распространенных нежелательных явлений распространен в клинических исследованиях. Причинами могут быть недостатки мониторинга, упущенные данные и неточное определение терминологии при планировании исследования.

remedium.ru