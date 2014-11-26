Побочные эффекты от употребления амоксициллина недооценены

11:58, 26 ноября 2014
Зарубежные новости
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По результатам нового систематического обзора,опубликованного в журнале Canadian Medical Association Journal, нежелательные реакции, связанные с применением амоксициллина регистрируются в клинических исследованиях недостаточно тщательно

Авторы произвели поиск публикаций без ограничений по дате и языку в нескольких библиографических базах данных. Было обнаружено 730 исследований, рандомизированных, с группой лечения неизвестной больным, плацебо-контролируемых, в которых амоксициллин или сочетание амоксициллина и клавулоновой кислоты применялось бы по любому показанию и в любых условиях. 

Из 730 публикаций по критериям, сформулированным в работе, для анализа подходили 45. В 27 исследованиях использовался амоксициллин, в 17 амоксициллин с клавулоновой кислотой и обе лекарственные формы в одном. Количественная оценка частоты нежелательных явлений была возможна по данным 25 исследований. 

Мета-анализ показал, что в 10% случаев при использовании амоксициллина развивается диарея. Отношение шансов для развития диареи при лечении амоксициллином и клавулоновой кислотой по сравнению с плацебо-контролем составило 3,30 (95% доверительный интервал 2,23-4,87). Распространенность кандидоза была значительно больше - отношение шансов оказалось равным 7,77 (95% доверительный интервал 2,23-27,11). 

При этом в наблюдательных исследованиях наиболее сообщаемым побочным эффектом является сыпь (в 5-8% случаев) и нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Авторы отмечают, что кандидоз не указан в качестве распространенного нежелательного явления в некоторых популярных клинических руководствах. 

Результаты данной работы предполагают, что недостаточно полный учет распространенных нежелательных явлений распространен в клинических исследованиях. Причинами могут быть недостатки мониторинга, упущенные данные и неточное определение терминологии при планировании исследования. 

remedium.ru

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