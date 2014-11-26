Инфицированного в Сьерра-Леоне вирусом Эбола медика лечат экспериментальными препаратами

"Медикамент антивирусного действия разрешен фармакологическим управлением и министерством здравоохранения Италии, но пока не прошел регистрацию", - сказали специалисты, сообщает ТАСС.

По словам врачей, состояние пациента пока не критическое, температура тела сохраняется на уровне 39 градусов.

Медик, первый итальянец, которому диагностировали БВВЭ, на рассвете во вторник был доставлен на родину самолетом. Из военного аэропорта в Пратика-ди-Маре его спецтранспортом отвезли в столичную клинику инфекционных и вирусных заболеваний "Спалланцани". Примечательно, что в СМИ не сообщается имя заболевшего.

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Со своей стороны, министр здравоохранения Италии Беатриче Лоренцин заверила в интервью газете "Мессаджеро", что этот случай не представляет никакой опасности ни для населения, ни для медицинского персонала структуры, в которую помещен пациент. Она объявила, что во вторник будет подписано соглашение между ее ведомством и министерствами обороны и внутренних дел об укреплении санитарной программы по контролю за прибывающими иммигрантами, особенно по морю.

Кроме того, последние поправки к бюджету предусматривают выделение дополнительных 20 млн евро на борьбу и предотвращение распространения заболеваний, вызываемых смертоносными вирусами. "5 млн получат пограничные санитарные службы на усиление контроля на границах - в аэропортах и портах. Еще 15 млн предполагается выделить медицинским учреждениям, в том числе, на строительство отдельного карантинного корпуса в "Спалланцани", - указала министр.