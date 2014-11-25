Чем полезен хлеб с оливковым маслом

Секрет прост: нужно обмакивать хлеб в оливковое масло, пишет The Daily Mail. Тесты и анализы мочи показали: регулярное потребление масла улучшает работу химических сигналов, связанных со сниженным риском ишемической болезни сердца.

Примерно 4 чайные ложки масла (20 миллилитров) в день - достаточный объем для взрослого человека. И, если масло не нравится в качестве заправки для салата, в него можно просто обмакивать хлеб. Эффект, производимый маслом, ученые проверили на 69 добровольцах, обычно не включавших масло в рацион.

Людей разбили на две группы и попросили включить в ежедневный прием пищи 20 миллилитров масла с низкой или высокой концентрацией фенольных соединений. Эксперимент продолжался шесть недель. Считается, именно фенольные соединения делают оливковое масло столь полезным. Далее был проведен анализ мочи. Эксперты искали определенные пептиды, производимые вследствие распада белков. Данные пептиды уже связывали с болезнями сердца. Это были биомаркеры, которые показывали наличие болезни до появления симптомов.

Именно по биомаркерам удалось понять, что прием оливкового масла снизил риск ишемической болезни (показатели "1" и выше - наличие болезни, показатели "-1" - сосуды здоровы). Так, прием масла с низкой концентрацией фенольных соединений давал снижение показателей с -0,5 до -0,8. А во второй группе они снизились с -0,6 до -0,8. При этом прочие показатели вроде уровня холестерина не менялись.

Помимо фенольных соединений, позитивный эффект производят жирные кислоты омега-6. Данные кислоты блокируют реакцию тела на воспаление при хронических болезнях, артрите и сердечных недугах. Также омега-6 снижает давление и улучшает соотношение полезных и вредных жиров в теле.

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