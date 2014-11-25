Израильские ученые научились диагностировать скрытые черепно-мозговые травмы

В последнем выпуске американского научного журнала JAMA Neurology были опубликованы результаты работы ученых из университета имени Бен-Гуриона, которые впервые нашли способ диагностики повреждений мозга в результате "непроявленных" сотрясений для определения периода, когда футболист может вернуться к тренировкам.

С помощью магнитно-резонансной томографии исследователи впервые обнаружили, что "неучтенные" травмы профессиональных футболистов и слабые сотрясения мозга наносят значительный ущерб гематоэнцефалическому барьеру - защитной оболочке мозга, препятствующей проникновению опасных веществ.

Как отмечает доктор Алон Фридман, работник центра исследований мозга при университете имени Бен-Гуриона, для профессиональных спортсменов, в том числе футболистов, вопрос о долгосрочных психоневрологических последствиях повторных травм всегда остается актуальным. До сих пор диагностика легких повреждений головного мозга в ранние сроки после травмы оставалась недоступной.

С помощью различных методов томографии ученые сгенерировали подробные карты мозга 16 футболистов-профессионалов и 13 легкоатлетов, и обнаружили, что участки мозга с аномально функционирующими сосудами и "дырявым" гематоэнцефалическим барьером гораздо чаще встречаются у футболистов.

Алон Фридман отметил, что обычно игроки возвращаются в спорт задолго до полного восстановления мозга, а повторные травмы влияют на каждого игрока по-разному, поэтому для принятия решения о возвращении футболиста в игру необходима индивидуальная диагностика.

Ученые полагают, что разработанный ими метод поможет своевременно диагностировать скрытые повреждения головного мозга и избежать осложнений при повторных травмах.

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