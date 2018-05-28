Обнаружена новая причина смертельной опасности алкоголя

Потребление алкоголя на фоне генетической предрасположенности может легко привести к сердечной недостаточности, отмечают ученые.

Употребление даже небольшого количества алкоголя может стать причиной ускоренного развития сердечной недостаточности, если у человека есть мутации в гене титина, ответственного за сокращение поперечно-полосатых мышц.

Об этом говорится в исследовании специалистов Лондонского института медицинских наук MRC и их коллег из Имперского колледжа Лондона и Королевской больницы Бромптона, передает MedicalXpress.

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Ученые проанализировали состояние здоровья 141 пациента с алкогольной кардиомиопатией (AКM), которая развивается, например, при употреблении семи бутылок вина в неделю в течение пяти или более лет.

Оказалось, что 13,5% людей имели дефектный ген титина, и эта доля намного выше, чем среди всего населения в целом.

"Дело в том, что алкоголь и генетика взаимодействуют. То есть, потребление алкоголя на фоне генетической предрасположенности может легко привести к сердечной недостаточности", - предупредил автор исследования доктор Джеймс Уор.

Он добавил, что родственникам пациентов с AКM рекомендуется проходить генетические тесты - всегда есть вероятность, что они неосознанно являются носителями дефектного гена.

Ранее ученые признали алкоголь и курение основными причинами болезней и преждевременной смерти.