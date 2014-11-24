В Египте от вируса "свиного гриппа" умерла женщина

Новый случай гибели человека от вируса "свиного гриппа" А/H1N1/ зафиксирован в Египте.

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, 31-летняя беременная женщина скончалась в Даманхуре в провинции Бухейра к северу от Каира.

С декабря прошлого года по февраль нынешнего в стране от А/H1N1/ умерли 63 человека. Всего было зарегистрировано свыше 340 случаев заражения. Основная география поражения включала в себя северные провинции - Кальюбию, Шаркию и Дакахлию, а также Александрию.

После февральской вспышки уровень заболеваемости пошел на спад, сообщений о новых случаях заражения не поступало. Более того, все внимание врачей и инфекционистов было сосредоточено на Саудовской Аравии, где в этот момент произошла эпидемия коронавирусной инфекции (Middle East respiratory syndrome coronavirus /MERS-CoV).

Как отмечают специалисты, за последние три года, когда Египет пережил вспышку заболевания, "вирус "свиного гриппа" сильно мутировал и видоизменился". И если раньше он поражал, в основном, население в возрасте от 25 до 40 лет, то сейчас наиболее уязвимы к нему пожилые люди, а также граждане с ослабленным иммунитетом, у которых риск заразиться значительно возрастает.

Ранее в этом месяце также сообщалось о смерти в Египте двух молодых женщин от вируса "птичьего гриппа" - A/H5N1/. Причем обе они контактировали с живой домашней птицей. Еще один случай смерти был отмечен в начале года. Всего в стране за текущий год было зафиксировано семь случаев заражения инфекцией.