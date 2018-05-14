ВОЗ планирует отправить в Конго эпидемиологов для борьбы с вирусом Эбола

Сейчас в зоне выявления вируса работают группы быстрого реагирования министерства здравоохранения Конго.

Из специального Фонда ООН выделили два миллиона долларов на борьбу с вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК).

За последние шесть недель в этой стране с подозрением на это заболевание были госпитализированы 32 человека. 18 из них уже скончались. Представители ООН и их партнеры из гуманитарных организаций активизировали профилактические меры, призванные остановить эпидемию.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в период с 4 апреля до 9 мая в ДРК с подозрением навирус Эбола были госпитализированы 32 человека. По результатам анализов у двух пациентов выявили возбудителей этого инфекционного заболевания. Остальные 30 пациентов имеют или имели схожие симптомы. 18 заболевших скончались. В числе 32 человек с симптомами вируса – три медика.

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Все случаи заболевания были выявлены в районе Бикоро - в 280 километрах от столицы Экваториальной провинции. В ней насчитывается 2,5 миллиона жителей и примерно 280 больниц и поликлиник. В самом районе Бикоро – 163 тысячи жителей, которых обслуживают три больницы и 19 медицинских центров.

Сейчас в зоне выявления вируса работают группы быстрого реагирования министерства здравоохранения. Специалисты ВОЗ оказывают им техническую поддержку.

ВОЗ готовится отправить в ДРК группу эпидемиологов, а также экспертов в области просвещения населения и вакцинации.

ВОЗ при помощи своих партнеров распространяет среди местного населения материалы с информацией об опасности вируса и методах профилактики.

Это уже восьмая вспышка Эболы в ДРК за последние 40 лет. Самая недавняя эпидемия была в мае 2017 года. Вирус Эболы вызывает тяжелое заболевание, которое в 50 процентах случаев может привести к летальному исходу. Инфекция передается от человека к человеку. Поскольку заболевания Эболой были выявлены только в отдаленных районах ДРК, ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на поездки в ДРК или торговлю с этой страной.