ВОЗ планирует отправить в Конго эпидемиологов для борьбы с вирусом Эбола

17:16, 14 мая 2018
Зарубежные новости
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Это уже восьмая вспышка Эболы в ДРК за последние 40 лет. / ВОЗ

За последние шесть недель в этой стране с подозрением на это заболевание  были госпитализированы 32 человека. 18 из них уже скончались. Представители ООН и их партнеры из гуманитарных организаций активизировали профилактические меры, призванные остановить эпидемию.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в период с 4 апреля до 9 мая в ДРК с подозрением навирус Эбола были госпитализированы 32 человека. По результатам анализов у двух пациентов выявили возбудителей этого инфекционного заболевания. Остальные 30 пациентов имеют или имели схожие симптомы. 18 заболевших скончались. В числе 32 человек с симптомами вируса – три  медика.

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Все случаи заболевания были выявлены в районе Бикоро - в 280 километрах от столицы Экваториальной провинции. В ней насчитывается 2,5 миллиона жителей и примерно  280 больниц и поликлиник. В самом  районе Бикоро – 163 тысячи жителей, которых обслуживают три больницы и 19 медицинских  центров. 

Сейчас в зоне выявления вируса работают группы быстрого реагирования  министерства здравоохранения. Специалисты ВОЗ оказывают им техническую поддержку. 

ВОЗ готовится отправить в ДРК группу эпидемиологов, а также экспертов в области просвещения населения и вакцинации.

ВОЗ при помощи своих партнеров распространяет среди местного населения материалы с информацией об опасности вируса и методах профилактики. 

Это уже восьмая вспышка Эболы в ДРК за последние 40 лет. Самая недавняя эпидемия была в мае 2017 года.  Вирус Эболы вызывает тяжелое заболевание, которое в 50 процентах случаев может привести к летальному исходу. Инфекция передается от человека к человеку. Поскольку заболевания Эболой были выявлены только в отдаленных районах ДРК, ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на поездки в ДРК или торговлю с этой страной.

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Теги: #Конго#вирус Эбола