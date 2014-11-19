В ООН намерены победить СПИД к 2030 году

По словам Сидибе, для достижения такого результата потребность в средствах составит не менее 35 миллиардов долларов ежегодно.

По данным UNAIDS сейчас около 35 миллионов человек живут с ВИЧ, из них 25 миллионов в Африке. Со времени открытия инфекции около 78 миллионов граждан разных стран мира стали ВИЧ-инфицированными. Половина из них умерла, сообщает ZN.ua.

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Согласно опубликованной Сидибе программе, к 2020 году около 90% всех инфицированных должны пройти тщательное обследование их состояния здоровья и получить необходимую информацию о болезни. А еще – 90% этих инфицированных должны получить медикаменты, способные продлить их жизнь. Такие лекарства сдерживают распространение вируса иммунодефицита в организме и повышают продолжительность жизни. Впоследствии у 90% пациентов, которые получат необходимое лечение, вирус имеет столь ослабнуть, что их иммунная система станет способна сама оказывать ему сопротивление. Главная цель такой терапии - не допустить, чтобы эти люди были переносчиками болезни, отметил Сидибе.

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Кроме того, в объединенной программе ООН по ВИЧ/СПИДу указано, что в 2020 году все еще будет регистрироваться 500 тысяч новых случаев инфекции среди взрослых. К 2030 году это число должно сократиться до 200 тысяч.