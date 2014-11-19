В Египте за два дня зафиксированы две смерти от птичьего гриппа

30-летняя женщина скончалась 18 ноября в больнице города Асьют. Причиной смерти жительницы провинции аль-Минья стал птичий грипп. Днем ранее от этого заболевания умерла 19-летняя девушка, проживавшая в той же провинции.

Как сообщает министерство здравоохранения Египта, с начала 2014 года вирус птичьего гриппа был выявлен у семи человек. Трое из них скончались. Как утверждается, все они находились в контакте с птицами, случаев заражения от человека пока не было.

В Египте вирус распространен в бедных южных районах, заболевают в основном женщины. Именно они отвечают в домашнем хозяйстве за разведение и забой птицы.

Птичий грипп был выявлен еще в конце XIX века, однако первые случаи заражения людей были зафиксированы в Гонконге в 1997 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, только в 2003-8 годах заразился 361 человек. 227 из них умерли.

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