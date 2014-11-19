Черный шоколад продлевает жизнь

Недавние исследования доказали, что черный шоколад и какао положительно влияют на память и умственные способности человека, сообщает Ли Фрузон из университета Калгари в научном издании «Журнал экспериментальной биологии» («Journal of Experimental Biology»), пишет zdorovia.com.ua. На самом деле черному шоколаду с высоким содержанием какао приписывают различные положительные эффекты на здоровье: улучшает кровообращение, снижает уровень холестерина в крови и давление, приостанавливает старение, улучшает память и умственные способности.

Даже маленький кусочек черного шоколада в день в состоянии продлить жизнь - это доказала группа ученых из Потсдама. Они наблюдали на протяжении десяти лет за стилем жизни 20 000 человек в возрасте от 35 - 65 лет. Было доказано: кто регулярно употреблял шоколад, предостерег себя от инфаркта и инсульта. Черный шоколад является значительно лучшим, чем белый или молочный в этом смысле.

Но все же у черного шоколада есть свои недостатки - с ним набирают вес. Но сколько разрешено употреблять шоколада, чтобы оставаться в форме? Эксперты говорят, что 25 грамм в день есть вполне безопасно. А люди, что любят больше черного шоколада, чем указано, не будут толстеть, если занимаются регулярно спортом.