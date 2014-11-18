Как пережить стресс за 10 секунд

1. Закройте рот пальцем - и вы успокоитесь

Доктор Арун Гош из клиники Ливерпуля объяснил: для того, чтобы успокоиться и прийти в себя, можно просто поднести свой большой палец к губам. Сделать что-то вроде того жеста, которым мы просим кого-то замолчать, но использовать для этого большой палец, а не указательный, пишет zdorovia.com.ua.

2. Контроль над мочевым пузырем удержит вас от импульсивных решений

Работа ответственного человека предполагает, что он ежедневно принимает важные и далеко не простые решения. И здесь ни в коем случае нельзя допустить, чтобы решения принимались на основе эмоций, а не разума. Так вот лучший способ уберечь себя от этого - выпить большой стакан воды перед важными переговорами. Наполненный мочевой пузырь будет говорить вам о необходимости взять перерыв и ничего не решать сгоряча.

3. Жевательная резинка или палочка для размешивания кофе помогут сконцентрироваться

Жевательная резинка действительно повышает работоспособность мозга. Это уже доказано. Но привычка постоянно жевать жвачку может раздражать окружение. Поэтому ее можно иногда заменять привычкой пожевать шариковую ручку или палочку из стаканчика с кофе. Правда, лучше это делать только тогда, когда вас никто не видит.

4. Садитесь слева от собеседника

Исследователи из университета Италии во главе с Гибріеле Д'аннунцио недавно доказали, что разные ушные раковины по-разному воспринимают разного рода информацию. Правое ухо лучше использовать во время разговоров с важными людьми на темы, которые требуют вашего анализа и принятия важных решений. Оно лучше различает язык собеседника, а мозг быстрее обрабатывает данные, которые в него попадают.