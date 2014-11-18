СМС-сообщения вредны для здоровья

Врачи уже выделили «синдром пальца мобильного телефона». В зоне риска - любители перебрасываться короткими сообщениями, пишет svit24.net.

Проверьте себя!

Зажав большой палец в кулак, вытяните руку перед собой и резко опустите кисть, не меняя положения руки. Если вы почувствовали боль, возможно, у вас синдром пальца мобильного телефона.

Как лечить?

1. Носить специальный ортез, который мешает движению пальца и кисти.

2. Принимать нестероидные противовоспалительные препараты, которые снимают отек.

3. В тяжелой ситуации врач назначает инъекции, которые лучше снимают отек.

Почему так происходит

При печатании SMS-сообщения большой палец выполняет движения, которые ему не свойственны.

В норме большой палец выполняет хватательную функцию. Движение пальца осуществляет мускулатура, которая заканчивается сухожилием. Сухожилия погружены в узкий канал, который его удерживает. Если человек держит предмет, то сухожилие спокойно лежит в этом канале.

Многократное повторение неправильного движения большого пальца приводит к воспалению в области сухожилия, из-за чего возникает боль и припухлость. В медицине это называется болезнь де Кервена. Он также возникает у молодых мам, которые неправильно держат ребенка, перегружая большой палец.

Чем опасно: если проблемой не озаботиться вовремя, подвижность пальца и всей кисти может ухудшиться!