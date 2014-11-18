"Гормон любви" помогает преодолевать страх

11:23, 18 ноября 2014
Зарубежные новости
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Под действием окситоцина уровень активности в мозговом центре страха значительно снизился

Фото: УНИАН

Ученые из Госпиталя Университета Бонна выяснили: гормон окситоцин помогает людям преодолевать страх. Исследователи надеются, что это открытие можно будет использовать в лечении тревожных расстройств, передает meddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

В исследовании приняли участие 62 здоровых мужчины. В процессе сканирования мозга участникам показывали фотографии людей. За 70% изображений следовал быстрый и неприятный удар электрическим током в руку через электроды. Так, некоторые образы в памяти испытуемых были связаны с тревогой.

Когда участники ожидали удара током, у них появлялся холодный пот. Кроме того, в областях мозга, отвечавших за страх, уровень активности всегда был высоким. Затем половине испытуемых ввели окситоцин с помощью назального спрея. Остальные получили плацебо. Ученые заметили: под действием окситоцина уровень активности в мозговом центре страха (миндалине) значительно снизился.

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