Чем полезны грецкие орехи

Как было доказано, рацион, богатый орехами или их маслом, тормозит рост опухолей. По крайней мере, у мышей, пишет The Nation. Мышей кормили целыми орехами, маслом грецкого ореха или жиром, напоминающим тот, что содержится в орехах. Данный рацион поддерживался на протяжении 18 недель.

Выяснилось: помимо позитивного эффекта с точки зрения развития рака, орехи снижают холестерин и повышают чувствительность к инсулину, что позволяет уменьшить риск диабета. В орехах много полезных веществ, в том числе, жирных кислот омега-3. А данные кислоты защищают от рака груди и болезней сердца, что уже не вызывает сомнений. Притом, последние исследования показали: орехи уменьшают показатели гормона IGF-1 (инсулиноподобного фактора роста-1). Это влияет на рак простаты и груди, говорит доктор Пол Дэвис из Университета Калифорнии.

Кстати, если в рамках эксперимента орехи и масло снижали показатели холестерина и тормозили развитие опухолей, то жир не делал ничего. Значит, цельные орехи работали не только за счет жирных кислот. Вероятно, наличие цинка, клетчатки, магния и селена вкупе с жирными кислотами омега-3 производят положительный эффект.

med2.ru