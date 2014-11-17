Чем полезны грецкие орехи
Если человек ежедневно съедает по горсти грецкий орехов, то он защищен от рака простаты, считают эксперты
Как было доказано, рацион, богатый орехами или их маслом, тормозит рост опухолей. По крайней мере, у мышей, пишет The Nation. Мышей кормили целыми орехами, маслом грецкого ореха или жиром, напоминающим тот, что содержится в орехах. Данный рацион поддерживался на протяжении 18 недель.
Выяснилось: помимо позитивного эффекта с точки зрения развития рака, орехи снижают холестерин и повышают чувствительность к инсулину, что позволяет уменьшить риск диабета. В орехах много полезных веществ, в том числе, жирных кислот омега-3. А данные кислоты защищают от рака груди и болезней сердца, что уже не вызывает сомнений. Притом, последние исследования показали: орехи уменьшают показатели гормона IGF-1 (инсулиноподобного фактора роста-1). Это влияет на рак простаты и груди, говорит доктор Пол Дэвис из Университета Калифорнии.
Кстати, если в рамках эксперимента орехи и масло снижали показатели холестерина и тормозили развитие опухолей, то жир не делал ничего. Значит, цельные орехи работали не только за счет жирных кислот. Вероятно, наличие цинка, клетчатки, магния и селена вкупе с жирными кислотами омега-3 производят положительный эффект.