Эксперты предупреждают об опасности употребления препаратов с экстрактом зеленого чая

Эксперты EFSA пришли к выводу, что потребление чрезмерного количества антиоксидантов зеленого чая может быть вредным.

Европейское агентство по пищевой безопасности (EFSA) сообщает о риске повреждения повреждений печени впоживанням высоких доз диетических добавок с содержанием экстракта зеленого чая.

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Эксперты EFSA пришли к выводу, что потребление чрезмерного количества антиоксидантов зеленого чая может быть вредным и вызывать повреждения печени , сообщают в Ассоциации диетологов Украины.

Заваренный зеленый чай продолжает считаться безопасным, как и растворимые напитки с чаем, так как они содержат значительно меньшее количество антиоксидантов. Последние естественно присутствуют в зеленом чае.