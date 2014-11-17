Сырая курица может представлять угрозу здоровью

Сырая курица, точнее, вытекающий из нее сок, представляет реальную угрозу, считают ученые. По их словам, жидкость распространяет бактерии, связанные с пищевыми отравлениями, причем, довольно быстро. Это для патогенов идеальная среда, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Институт исследования продуктов питания показал: число патогенов Campylobacter увеличивалось именно благодаря жидкости, вытекавшей из сырой курицы.

Поэтому очень важно очищать поверхности, на которых вы готовите, дабы снизить риск передачи опасных организмов. В общей сложности ученые сделали свои выводы, собрав воду, скопившуюся в лотках с размороженной курицей. Оказалось, данная жидкость, богатая белком, помогала патогенам присоединяться к поверхностям и формировать биопленки, устойчивые и клейкие сообщества бактерий.

Биопленки позволяют бактериям, боящимся кислорода, защититься от его влияния. Впрочем, как и от чистящих или дезинфицирующих средств. Получается: термическая обработка убивает бактерии, но люди все равно страдают от отравлений. Проблема в том, что бактерии успевают разнестись по всей кухне, попадая в тело в любом случае.