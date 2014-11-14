Противовоспалительные препараты могут помочь при депрессии

Работа группы исследователей из Орухсского университета (Aarhus University) была опубликована в журнале JAMA Psychiatry.

В отдельных публикациях ранее сообщалось об эффекте противовоспалительных препаратов при депрессии, однако результаты были противоречивы. Кроме того, можно ожидать ограничений в использовании препаратов по этому показанию из-за нежелательных явлений.

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Для мета-анализа отбирались клинические исследования, опубликованные до декабря 2013 года. Изучались несколько библиографических баз данных и списки литературы в обзорах по теме. Авторов интересовали рандомизированные плацебо-контролируемые исследования, в которых оценивалась эффективность и возможные нежелательные явления фармакологических противовоспалительных препаратов у взрослых с проявлениями депрессии или с диагностированной депрессией.

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Для анализа были выбраны 10 публикаций, в которой сообщалось о 14 исследованиях, включивших 6262 больных. В десяти работах оценивалось использование нестероидных противовоспалительных средств (4258 больных), а в 4 - ингибиторы цитокинов (2004 человека). Объединенная оценка эффекта указывала на то, что противовоспалительные препараты уменьшают симптомы депрессии по сравнению с плацебо. Эффект наблюдался как в исследованиях с участием пациентов с диагностированным заболеванием, так и только с его проявлениями.

О нежелательных явлениях сообщалось в 6 работах. Не было обнаружено данных, которые бы указывали на повышение частоты нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы в течение 6 недель и инфекционных осложнений в течение 12 недель от начала лечения противовоспалительными препаратами по сравнению с плацебо.

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Во всех рассмотренных исследованиях можно ожидать наличие систематической ошибки из-за ограниченной внутренней валидности (сложно исключить влияние вмешивающихся факторов). При этом результаты работы однозначно поддерживают продолжение изучения противовоспалительных средств при депрессии.

Ремедиум