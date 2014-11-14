Какой компьютерный шрифт наименее вреден для глаз

Как это ни странно, но тем, кто работает за экраном чуть ли не весь день, нужно быть осторожнее с шрифтами, пишет mydim.ua.

Чтобы хоть как-то минимизировать негативное влияние на глаза, выберите самой оптимальный компьютерный шрифт.

Американские ученые провели исследование, чтобы определить, какой компьютерный шрифт самый безопасный для глаз.

Эксперименты показали, что наименее вредным является шрифт Verdana. При этом имеет значение и размер букв: желательно, чтобы он варьировался в пределах 10-12 пунктов.

Почему именно Verdana самый безопасный для глаз шрифт? Все очень просто: он не имеет засечек, благодаря чему глаза меньше устают.