Активисты из Канады отправили на восток Украины медикаменты

Об этом сообщили в канадско-украинском проекте Recovery, передает медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.

Проектом совместно занимаются комитет «Евромайдана Торонто» при Конгрессе украинцев Канады в партнерстве с Health Partners International of Canada и «Восток SOS».

Health Partners International of Canada за символическую плату предоставляет аптечки с медикаментами. Каждая содержит антибиотики, обезболивающее, бандажи, детские витамины и многое другое. Помощь доставляют в города восточной Украины в госпитали, где лечатся раненные солдаты и местные жители.

На сегодняшний день на восток доставлено медикаментов на 25 тыс. канадских долларов. Помощь будет поступать и в дальнейшем, убеждают в организации Recovery.