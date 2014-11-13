Число жертв вируса Эбола превысило 5,1 тыс. человек - ВОЗ
10:46, 13 ноября 2014Зарубежные новости
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REUTERS
Число жертв эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола, в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне достигло 5 160 человек, инфицированных - 14 098.
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Такие данные публикует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем докладе по состоянию на 9 ноября, передает ТАСС.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в Либерии и Сьерра-Леоне до января 2015 года лихорадкой Эбола могут заболеть от 550 тыс. до 1,4 млн человек, если не будут приняты меры для сдерживания распространения эпидемии.
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