Число жертв вируса Эбола превысило 5,1 тыс. человек - ВОЗ

Число жертв эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола, в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне достигло 5 160 человек, инфицированных - 14 098.

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Такие данные публикует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем докладе по состоянию на 9 ноября, передает ТАСС.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в Либерии и Сьерра-Леоне до января 2015 года лихорадкой Эбола могут заболеть от 550 тыс. до 1,4 млн человек, если не будут приняты меры для сдерживания распространения эпидемии.