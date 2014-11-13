Фисташки помогают снизить уровень сахара в крови

Также они способны обратить вспять некоторые процессы, связанные с преддиабетом (пограничным состоянием, угрожающим полноценным диабетом), пишет meddaily.ru со ссылкой на The Packer. Оказывается, фисташки способствуют нормальному обмену веществ у людей с преддиабетом.

Секрет кроется в белках, жирах и клетчатке. Исследование, проводившееся в 2011-2013 годах при участии 54 человек, разделенных на две группы, это доказало. Первая группа съедала в течение 4 месяцев каждый день по 2 унции фисташек. Вторая группа сначала сидела на диете, а потом тоже начинала есть фисташки.

Рацион обеих групп был одинаков по содержанию жиров, клетчатки и насыщенных жирных кислот. В итоге именно во время соблюдения "фисташковой диеты" у людей снижались уровни сахара, инсулина и гормональных маркеров. А вот во время соблюдения контрольной диеты показатели росли.

Также благодаря фисташкам уменьшались проявления воспаления. При этом орехи не приводили к увеличению веса, ведь в них не так много калорий. Плюс, в фисташках много биологически активных соединений вроде лютеина, бета-каротина, гамма-токоферола и фитостеринов.