В Нидерландах разработали дефибриллятор, который будет спасать пациентов в пробках города
09:46, 12 ноября 2014Зарубежные новости
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В Нидерландах запатентовали летающий дефибриллятор
ТСН
Дронвертолет облетит любые пробки большого города и успеет добраться до пациента с инфарктом вовремя, говорится в сюжете ТСН.
Врач будет объяснять, как пользоваться реанимороботом через камеру и колонки. Добираться до места вертолет будет благодаря связи с мобильным телефоном человека, который непосредственно вызывает скорую.
Сейчас его испытывают в Амстердаме и Генте. Через 5 лет планируют, в случае успешных тестов, запустить его в массовое производство.
Один такой дрон будет стоить 15 тысяч евро.
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