В Нидерландах разработали дефибриллятор, который будет спасать пациентов в пробках города

Дронвертолет облетит любые пробки большого города и успеет добраться до пациента с инфарктом вовремя, говорится в сюжете ТСН.

Врач будет объяснять, как пользоваться реанимороботом через камеру и колонки. Добираться до места вертолет будет благодаря связи с мобильным телефоном человека, который непосредственно вызывает скорую.

Сейчас его испытывают в Амстердаме и Генте. Через 5 лет планируют, в случае успешных тестов, запустить его в массовое производство.

Один такой дрон будет стоить 15 тысяч евро.