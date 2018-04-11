Налог будет распространяться на безалкогольные напитки с содержанием сахара более 5 грамм на 100 мл.

В Великобритании введен налог на сладкие напитки.

Закон о дополнительном налогообложении безалкогольных напитков с высоким содержанием сахара вступил в силу в Великобритании. Эта мера принята в рамках борьбы с детским ожирением, пишет Reuters.

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О намерении правительства Великобритании ввести дополнительный налог на сладкие безалкогольные напитки стало известно в марте 2016 года. Согласно официальным источникам, с тех пор 50% производителей пересмотрели состав своей продукции и добились снижения содержания сахара, таким образом, расход сахара на производство напитков был сокращено на 45 млн килограмм в год.

Из-за оперативных действий производителей безалкогольных напитков в первый год действия нового налога планируется собрать около 240 млн фунтов (336 млн долларов), а не 520 млн фунтов, как планировалось раньше.