Novartis покупает американскую фармкомпанию за $ 8,7 млрд
14:20, 11 апреля 2018Зарубежные новости
8обновлено
За каждую акцию держатели ценных бумаг AveXis получат по 218 долларов.
Novartis покупает американскую фармкомпанию / REUTERS
Швейцарская фармкомпания Novartis покупает американскую фармацевтическую компанию AveXis за $ 8,7 млрд.
Novartis достигла соглашения по приобретению американского разработчика терапии спинальной мышечной атрофии AveXis. Стоимость сделки составит 8,7 млрд долларов, информирует Financial Times.
Читайте такжеNovartis планирует продать свой дженериковый бизнес в США
За каждую акцию держатели ценных бумаг AveXis получат по 218 долларов, что на 88% выше котировок на закрытие торгов в пятницу. Сделка будет оплачена денежными средствами, включая вырученные от продажи GlaxoSmithKline доли в совместном предприятии по производству безрецептурных препаратов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter