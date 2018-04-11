Novartis покупает американскую фармкомпанию за $ 8,7 млрд

За каждую акцию держатели ценных бумаг AveXis получат по 218 долларов.

Швейцарская фармкомпания Novartis покупает американскую фармацевтическую компанию AveXis за $ 8,7 млрд.

Novartis достигла соглашения по приобретению американского разработчика терапии спинальной мышечной атрофии AveXis. Стоимость сделки составит 8,7 млрд долларов, информирует Financial Times.

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За каждую акцию держатели ценных бумаг AveXis получат по 218 долларов, что на 88% выше котировок на закрытие торгов в пятницу. Сделка будет оплачена денежными средствами, включая вырученные от продажи GlaxoSmithKline доли в совместном предприятии по производству безрецептурных препаратов.