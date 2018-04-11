ВОЗ: в результате химической атаки в Сирии пострадали около 500 людей, более 70 погибли

ВОЗ требует немедленного беспрепятственного доступа в этот район для оказания помощи пострадавшим и оценки воздействия на здоровье.

Вследствие химической атаки в Сирии пострадали около 500 человек, десятки погибли.

Как сообщают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 500 пациентов, которые в эти выходные были доставлены в медучреждения после нападения на Думу, имели симптомы, которые возникают после воздействия на организм токсичных химических веществ.

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У потерпевших обнаружено сильное раздражение слизистых оболочек, нарушение дыхания и нарушение функционирования центральной нервной системы.

В ВОЗ также сообщили, что из-за химической атаки в Сирии погибли более 70 человек, которые прятались в подвалах. 43 человека погибли вследствие симптомов, связанных с воздействием высокотоксичных химических веществ.

Заместитель генерального директора ВОЗ Питер Салама отметил, что ВОЗ требует немедленного беспрепятственного доступа в этот район для оказания помощи пострадавшим и оценки воздействия на здоровье.