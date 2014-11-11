Черный шоколад полезен на завтрак
Нормализует кровяное давление и повышает чувствительность тканей к инсулину
Всего несколько квадратиков черного шоколада на завтрак:
Снижают риск сердечного приступа
Употребление только нескольких квадратиков черного шоколада в день может снизить риск смерти от инсульта или инфаркта почти на 50% (исследования Университета Джона Хопкинса), пишет zdorovia.com.ua.
Уменьшают уровень "плохого" холестерина
Какао и черный шоколад снижают артериальное давление, уменьшают уровень "плохого холестерина" в крови и оказывают противовоспалительное действие (исследования Университета Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета).
Нормализуют кровяное давление и повышают чувствительность тканей к инсулину
У людей, которые ежедневно употребляют шоколад с высоким содержанием флавоноидов, улучшается состояние сосудов, начиная после двух недель употребления шоколада. Соединение эпикатехин (разновидность флавоноидов какао) способствует высвобождению определенных активных веществ, которые увеличивают кровоток (исследование Университета Калифорнии, Сан-Франциско).
Уменьшают проявления синдрома хронической усталости, ПМС, замедляют старение
Шоколад усиливает действие нейротрансмиттеров (веществ, которые передают электрические сигналы от одной нервной клетки к другой), таких, как серотонин, которые улучшают настроение и облегчают засыпание.