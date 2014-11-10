Почему нельзя прерывать сон

Ученые Тель-Авивского университета обнаружили, что перерывы в нормальном сне приводят к таким же последствиям, как если бы человек спал всего четыре часа в сутки. Об этом сообщает pinu.com.ua со ссылкой на Daily Telegraph.

Люди, которых внезапно будит плачущий ребенок или же звонок по телефону, демонстрируют такую же дезориентацию, чувствуют такую же депрессию и усталость, как и люди, которые страдают от недосыпания.

Исследователи вели наблюдения за группой из 61 человека, которые находились у себя дома, а к их запястьям были прикреплены специальные мониторы, регистрирующие время их сна.

В первый день волонтерам было разрешено спать нормальные 8 часов за ночь. На следующую ночь их будили телефонным звонком каждые полтора часа и не давали возвращаться в кровать в течение 15 минут.

Утром эти люди должны были решать задачи на компьютере, а также отвечать на вопросы о своем настроении.

«Эксперимент продемонстрировал прямую корреляцию между прерванным сном и плохой концентрацией внимания, а также плохим настроением у людей, которых постоянно будили лишь одну ночь», - отмечают ученые.

После такой ночи волонтеры, по словам ученых, были на 24% больше дезориентированы, на 29% более депрессивны и на 43% более уставшими.

Во второй части эксперимента добровольцам разрешили спать без перерывов, но всего лишь четыре часа. Результаты оказались идентичными.

Другими словами, прерванный сон влияет на людей точно так же, как и острая нехватка сна.