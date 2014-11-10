Американские ученые обнаружили "вирус глупости"

Ученые из медицинской школы Джона Хопкинса при Университете штата Небраска обнаружили вирус, влияющий на когнитивные навыки здоровых людей, сообщает британское издание Independent.

Вирус, получивший название ATCV-1, был обнаружен случайно в ходе изучения микробов в горле человека. Ученые установили, что ДНК данного вируса совпадает с ДНК вируса, поражающего зеленые водоросли.

Данный вирус, который никогда ранее не наблюдался у здоровых людей, влияет на когнитивные функции, зрение и ориентацию на местности. Ученые полагают, что ATCV-1, вероятно, не напрямую воздействует на функции мозга, а косвенно провоцирует появление других болезнетворных факторов, таких как накопление тяжелых металлов, других инфекционных агентов или загрязняющих веществ.

В исследовании принимали участие 90 человек, у 40 из которых был обнаружен "вирус водоросли". Те, у кого диагностировали данный вирус, хуже справлялись с тестами на визуальную обработку информации, а также на концентрацию внимания.

В СМИ этому вирусу дали упрощенное название: "вирус глупости".

Доктор Роберт Йолкен, вирусолог, который руководил данным исследованием, говорит, что сделанное открытие "является ярким примером того, что безобидные на первый взгляд микроорганизмы, могут влиять на поведение человека".

Человеческий организм является "жилищем" для триллионов бактерий, вирусов и грибков. Большинство из них безвредны, но, исходя из данного исследования, можно сделать вывод, что микробы могут отрицательно влиять на организм человека, не нанося очевидного вреда здоровью.

Следующим шагом в исследовании нового вируса станут поиски источника заражения, а также получение более точной информации о том, как он влияет на биологические процессы в организме.

Новости Израиля