Ученые определили, когда у человека пропадает удовольствие жизнью

Авторы исследования, опубликованного в медицинском издании The Lancet, на основе проведенных в разных странах опросов выявили, что уровни удовольствия жизни проходят прогнозируемую кривую в зависимости от того, где люди живут.

В странах вроде США или Британии эта кривая напоминает подкову, а самый низкий уровень удовлетворенности жизнью наступает где-то посередине.

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В странах Африки уровень удовлетворения жизнью оставался низким независимо от возраста, а в странах Восточной Европы, постсоветского пространства и Латинской Америки он с возрастом падал.

Причины этих тенденций сложные и многочисленные, однако, по словам профессора Эндрю Стептоу из Университетского колледжа Лондона, они имеют несколько логических объяснений и из них можно сделать важные выводы.

Исследование, которое возглавлял профессор Стептоу, является одним из целого ряда статей о здоровье и старение в издании.

Проект предупреждает о растущее бремя хронических болезней и ухудшенного самочувствия, от которого страдают люди старшего возраста в мире.

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Исследователи проанализировали базу данных, собранных в течение четырех лет на основе всемирных опросов института Ґеллапа, что были проведены в более чем 160 странах мира и охватили более 98% мирового населения.

Кроме состояния физического здоровья и ощущение боли, они принимали во внимание такие меры благополучия:

оценочные - насколько люди довольны жизнью

гедонистические - чувства или состояния вроде счастья, грусти или злости

евдемонические - суждение о смысле и цели жизни

В странах Запада чувство удовлетворения жизнью достигал низшей точки в возрасте между 45 и 54, после чего снова росло.

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Один из соавторов отчета Ангус Дитон из Принстонского университета в США говорит, что это можно объяснить экономическими факторами.

"Это период, когда обычно достигают пика зарплаты, это лучшее время работать и зарабатывать, даже за счет хорошего самочувствия, чтобы увеличить богатство и благосостояние позже", - говорит ученый.

Таким образом можно объяснить, почему пожилые люди чувствуют себя счастливее, несмотря на проблемы со здоровьем.

В странах с переходными экономиками вроде постсоветских государств уровень удовлетворения жизнью с возрастом стабильно падает и в целом ниже, чем на Западе.

Это, опять же, можно объяснить экономическими факторами, говорят исследователи. Старшие люди в этих странах потеряли систему, которая, несмотря на все свое несовершенство, давала их жизни ощущение смысла, а также пенсии и здравоохранение.

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Жители стран Африки, особенно в районе Сахары страдают от низкого удовлетворения жизнью независимо от возраста.

Профессор Стептоу говорит, что хотя деньги и обеспеченность нельзя приравнивать к счастью, однако экономический прогресс способствует хорошему самочувствию.

"Похоже, что чувство благосостояния идет в мире рядом с экономической состоятельностью", - сказал профессор.

ВВС