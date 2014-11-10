Отдых в жаркой стране может ухудшить здоровье некоторых женщин

Жара не взывает обострения воспалительных гинекологических заболеваний, даже наоборот, при хронических воспалениях женской половой сферы, спаечных процессах рекомендовано санаторно-курортное лечение с принятием солнечных ванн. Но всегда есть исключения, - рассказывает акушер-гинеколог Елена Бунтова, сообщает meddaily.ru.

Стоит помнить, что тепловые и согревающие процедуры категорически противопоказаны при доброкачественных гинекологических заболеваниях - миомах, кистах различной этиологии, эндометриозе.

Это касается солнечных ванн и пляжного отдыха под прямыми ультрафиолетовыми лучами, посещения солярия, прогревающих физиотерапевтических процедур на область поясницы, походов в русскую баню с традиционным посещением парной и разных других согревающих процедур.

Стоит не забывать, что в жару легко переохладиться в водоеме или под кондиционером. Резкий перепад температур может спровоцировать обострение любого хронического воспалительного заболевания, в том числе, и заболевания женской половой системы