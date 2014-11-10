Главный принцип классической генетики может быть ложным - исследование

Итальянские ученые поставили под сомнение несколько основных принципов классической генетики, в том числе временную шкалу, необходимую для передачи генетической информации: вместо сотен тысяч лет, как считалось ранее, этот процесс может происходить фактически «в реальном времени».

В классической генетике законы Менделя определяют, что наследование генетических признаков передается от одного поколения к другому только в результате полового размножения. Информация передается через половые клетки одного вида (яйцеклетки и сперматозоиды) и никогда — через соматические (телесные) клетки. Генетические изменения, в соответствии с этими законами, могут занять несколько поколений, чтобы проявиться.

Теперь учеными обнаружен новый механизм передачи генетической информации через соматические клетки. Это отменяет так называемый «барьер Вейсмана», согласно которому, наследственная информация может передаваться только от генов к клеткам тела, но не наоборот.

Последствия могут быть весьма разнообразны, ведь наши соматические клетки, которые страдают от питания, окружающей среды и образа жизни, могут влиять на судьбы наших потомков в далеком будущем.

popmech.ru