Белок в свекле и гемоглобин в крови схожи на 50% - ученые
Шведские ученые выяснили, что белок, содержащийся в сахарной свекле, может быть использован в качестве заменителя крови, сообщает РИА Новости со ссылкой на BBC News.
Известно, что гемоглобин представляет собой белок, который удерживает кислород в крови. Исследователи выяснили, что химический состав гемоглобина человека и состав в сахарной свекле очень схожи.
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Сейчас ученые пытаются проверить, смогут ли они изменить растительный белок таким образом, чтобы он смог функционировать в тканях человека.
По словам исследователей, это займет около трех лет. Один из экспертов заявил, что это будет "увлекательно", но займет много времени.
Переливание крови сможет помочь многим людям в чрезвычайных ситуациях, а также тем, кто нуждается в длительных процедурах при таких болезнях, как рак.
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Ученые из Университета Лунда выяснили, что гемоглобин играет важную роль в развитии растения. По их словам, гемоглобин в сахарной свекле имеет 50-60% сходства с человеческой кровью.
"Сейчас существует огромная нехватка крови для переливания. Мы должны найти альтернативу", — рассказал один из экспертов.