Конгресс США планирует выделить более $6 млрд на борьбу с Эболой
5 ноября президент США Барак Обама направил в конгресс США официальное письмо с просьбой выделить $6,18 млрд на борьбу с лихорадкой Эбола, бушующей в Западной Африке и добравшейся до США
Согласно документам, представленным в конгресс, $ 4,5 из этой суммы планируется направить в фонды немедленного реагирования, а еще $ 1,5 млрд - на непредвиденные расходы, сообщает агентство Reuters.
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В своем обращении Обама подчеркнул, что его главным приоритетом является защита здоровья и безопасности американцев, а в долгосрочной перспективе лучшим способом остановить лихорадку он видит борьбу с вирусом "у его истоков в Африке". Конгресс принял запрос на рассмотрение.
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По официальным данным, от лихорадки Эбола погибли уже более 5.000 человек, среди них девять детей, проходивших лечение в США.