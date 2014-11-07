Конгресс США планирует выделить более $6 млрд на борьбу с Эболой

Согласно документам, представленным в конгресс, $ 4,5 из этой суммы планируется направить в фонды немедленного реагирования, а еще $ 1,5 млрд - на непредвиденные расходы, сообщает агентство Reuters.

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В своем обращении Обама подчеркнул, что его главным приоритетом является защита здоровья и безопасности американцев, а в долгосрочной перспективе лучшим способом остановить лихорадку он видит борьбу с вирусом "у его истоков в Африке". Конгресс принял запрос на рассмотрение.

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По официальным данным, от лихорадки Эбола погибли уже более 5.000 человек, среди них девять детей, проходивших лечение в США.

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