В Индии появится ведомство по надзору за качеством аюрведческих лекарств

Правительство Индии намерено заняться продвижением на мировом рынке традиционных медицинских практик, для чего будет организован новый орган по надзору за качеством аюрведческих лекарственных средств, информирует Reuters.

Аюрведа является традиционной системой индийской медицины, широко распространенной в сельских регионах страны и ставшей в последнее время чрезвычайно популярной в западных странах.

Несмотря на индийское происхождение практики, на международном рынке аюрведческих товаров ведущую роль играет Китай, а не Индия, отметил министр здравоохранения Харш Вардхан (Harsh Vardhan). При этом, подчеркнул он, представленные на рынке товары не соответствуют стандартам качества, принятым в мире.

Согласно новому плану, правительство предоставит производителям средств традиционной индийской медицины финансовую помощь для улучшения качества выпускаемой продукции. Также жители страны получат бесплатный доступ к некоторым традиционным медикаментам.

Ремедиум