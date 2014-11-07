Разработан дыхательный тест на аспергиллез легкого

Летальный исход при аспергиллезе составляет от 25%. При этом большинство диагностических тестов требуют проведения биопсии и других инвазивных манипуляций.

Исследователи из Бостона проверили новую тест-систему у больных, наблюдавшихся в Женском госпитале (Womens Hospital in Boston) в Бостоне и в Онкологическом институте Дана-Фарбера (Dana-Farber Cancer Institute). В исследование были включены 64 пациента с подозрением на инвазивный аспергиллез. В последующем у 34 из этих больных аспергиллез был подтвержден или высоковероятен, у 10 определено грибковое заболевание другой природы, а у 20 причины пневмонии остались неизвестны.

Для проведения анализа необходимо было в течение 4 минут дышать в аппарат для забора образцов. По сообщению исследователей, процедура хорошо переносилась даже больными с дыхательной недостаточностью, которым требовалась кислородная поддержка. Определение «химической подписи», четырех летучих метаболитов Aspergillus fumigatus проводилось методом масс-спектроскопии с термической десорбцией.

Чувствительность анализа составила 94% (95% доверительный интервал 81%-98%), а специфичность - 93% (95% доверительный интервал 79%-98%). Правильный результат был получен у всех пяти больных с подтвержденным культуральными методами аспергиллезом и у 21 больного, у кого этот диагноз был высоковероятен по положительному анализу на галактоманнан.

Продолжение работы будет направлено на уточнение связи количества метаболитов в выдыхаемом воздухе и характера поражения легких (размера очагов, острой или хронической инфекции).

remedium.ru