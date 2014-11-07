В России более 30 школьников заболели после проб Манту
12:51, 07 ноября 2014Зарубежные новости
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Ученикам ввели препарат, в котором доза сухого туберкулина значительно превышала допустимую
Фото: УНИАН
В Приморье более 30 школьников заболели после проб Манту, передает Газета.Ру со ссілкой на «Интерфакс» со ссылкой на представителей Генпрокуратуры.
Врач-педиатр районной больницы предстанет перед судом по обвинению в халатности.
«Прокуратура Яковлевского района Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача-педиатра краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Яковлевская центральная районная больница» Евгении Бобовой», — говорится в сообщении.
По версии следствия, ученикам ввели препарат, в котором доза сухого туберкулина значительно превышала допустимую.
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