В России более 30 школьников заболели после проб Манту

В Приморье более 30 школьников заболели после проб Манту, передает Газета.Ру со ссілкой на «Интерфакс» со ссылкой на представителей Генпрокуратуры.

Врач-педиатр районной больницы предстанет перед судом по обвинению в халатности.

«Прокуратура Яковлевского района Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача-педиатра краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Яковлевская центральная районная больница» Евгении Бобовой», — говорится в сообщении.

По версии следствия, ученикам ввели препарат, в котором доза сухого туберкулина значительно превышала допустимую.