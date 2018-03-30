Ученые связывают положительный эффект кофе с его антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Бразильские ученые выявили новое полезное свойство кофе

Исследование доказало, что три чашки кофе в день укрепляет сердечно-сосудистую систему, пишет UPI.com.

Читайте такжеСколько можно пить кофе, чтобы не навредить здоровью: рекомендации медиков

Сотрудники Университета Сан-Паулу пригласили поучаствовать в исследовании 4400 человек в возрасте от 35 до 74 лет. Уровень физической активности примерно у 80% добровольцев был низким. Две трети участников имели избыточный вес или ожирение. На протяжении исследования специалисты наблюдали за питанием и состоянием сосудов добровольцев.

Около 30% участников курили когда-либо в жизни, а 16% так и не бросили курить. Более половины добровольцев пили кофе не менее 2 раз в день, а 12% употребляли этот напиток минимум 3 раза за день.

У людей, пьющих 3 чашки кофе в день, состояние сосудов оказалось гораздо лучше, чем у остальных. Однако это не касалось участников, которые курили в прошлом или в настоящем.

Ученые связывают положительный эффект кофе с его антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.