Стимуляция родов увеличивала риск проблем с кормлением.

Кесарево сечение приводит к существенным проблемам со здоровьем у новорожденных.

Ученые из Австралии, Нидерландов, Ирландии и Великобритании проанализировали данные почти 500 тысяч женщин и их детей, пишет The Daily Mail. Женщины были здоровы, не курили, не принимали наркотики. Их возраст варьировался от 20 до 35 лет. Все участницы родили детей со средней массой тела между 37 и 41 неделями беременности.

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88% женщин получали какое-либо обезболивающее средство во время родов. У 43% роды вызывали. 11% делали кесарево сечение. 38% родили естественным путем без вмешательства. Специалисты обнаружили, что дети женщин, которым делали кесарево сечение или проводили стимуляцию родов, чаще имели проблемы со здоровьем, включая метаболические расстройства, экзему и респираторные инфекции.

Дети участниц, у которых вызывали роды, в три раза чаще страдали от желтухи. Кроме того, стимуляция родов увеличивала риск проблем с кормлением. У детей, родившихся с помощью кесарева сечения, нередко развивалась гипотермия в первые 30 дней после рождения. Также у них в 2,5 раза чаще в будущем возникали метаболические нарушения, такие как ожирение и диабет.