Ученые из Швейцарии нашли замену антибиотикам

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

Хотя пенициллин используют уже почти в течение 90 лет, антибиотики по сей день остаются золотым стандартом в лечении бактериальных инфекций. Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неоднократно предупреждала о росте видов бактерий, устойчивых к действию антибиотиков. Если антибиотики не смогут больше подавлять рост и размножение патогенных бактерий, даже пневмония сможет привести к летальному исходу.

Теперь ученые разработали наночастицы на основе липидов – так называемые "липосомы", которые по своему строению напоминают мембрану клетки–хозяина. Эти наночастицы действуют в качестве приманки для бактериальных токсинов, в результате чего могут их подавлять и нейтрализовывать. Без токсинов микроорганизмы оказываются беззащитны перед клетками иммунной системы организма и могут быть легко уничтожены ими.

Благодаря лечению экспериментальными частицами мыши, у которых развился сепсис, выжили без дополнительной антибиотикотерапии. Теперь исследователи рассчитывают, что при помощи этих наночастиц удастся заместить антибиотики в лечении пациентов. "Мы создали непреодолимую приманку для бактериальных токсинов. Липосомы притягивают их, и после их соединения бактерии могут быть легко уничтожены без ущерба для клеток организма–хозяина", – отметили авторы в своей статье.

Medportal.ru