ВОЗ рекомендует упростить доступ к налоксону

Одним из ключевых методов достижения этой цели специалисты называют увеличение доступности налоксона.

В документе подчеркивается, что ежегодно от передозировки умирает около 69 тыс. человек. Причем это является самой распространенной причиной смерти наркоманов после ВИЧ/СПИД. По словам экспертов, в течение нескольких последних лет смертность от передозировки возросла, что может быть отчасти связано с распространением рецептурных опиоидных анальгетиков: в 2010 году только на территории США умерло более 16,5 тыс. человек от передозировки опиодными лекарственными препаратами.

На настоящий момент самым эффективным антидотом при передозировках опиоидами признан налоксон, однако в большинстве стран препарат могут применять только сотрудники скорой помощи и персонал больниц, что затрудняет получение незамедлительной помощи людьми, использующие наркотические вещества.

В частности ВОЗ настоятельно рекомендует правительствам разработать программы по расширению доступа к налоксону людям, которые могут стать свидетелями передозировки опиоидами, а также по проведению инструктажей по оказанию первой медицинской помощи при признаках передозировки.

Как показали исследования, использование налоксона непрофессионалами для оказания помощи наркоманам может быть экономически обоснованным. Так, раздача препарата наркозависимым в России позволит сэкономить 94 доллара в перерасчете на добавленный год жизни с поправкой на качество (QALY), причем эта цифра может быть выше, особенно если учитывать все общественные издержки, связанные с употреблением героина.

Всемирная организация здравоохранения