Новая методика оценки эффективности противоопухолевых средств

Ученые под руководством с Мелиссы Скала (Melissa Skala) протестировали методику на трех формах рака молочной железы. Они выяснили, что исследование, занимающее не более 72 часов, позволяет сделать вывод об эффективности предлагаемого лечения. В настоящее время химиотерапия назначается на основании результатов биопсии, а об успешности выбранного лечения можно судить лишь через 2-3 месяца после начала курса после наблюдения за размерами опухолей. Известно, что примерно в 33-43% случаев пациенты вынуждены менять схему терапии.

Для проведения анализа необходим небольшой фрагмент опухоли, взятый во время операции или биопсии, который помещают для дальнейшего культивирования в коллагеновый гель, имитирующий опухолевое окружение. Авторы отмечают, что подобный метод трехмерного культивирования был впервые применен для оценки эффективности химиотерапии.

С помощью лазера исследователям удалось индуцировать флуоресценцию клеток, интенсивность которой менялась в зависимости от состояния обмена веществ клеток и от их ответа на лекарственный препарат.

Новый метод дешев и прост в применении и позволяет тестировать большое количество препаратов одновременно, подчеркивают авторы. Подобная методика делает возможным обнаружение лекарства или комбинации препаратов, которая способна эффективно справиться с опухолями.

Исследователи полагают, что разработанная ими методика может начать использоваться в клинике уже через 5-10 лет.

Ремедиум