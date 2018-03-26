В Польше прошли демонстрации против закона об абортах

На улицы польских городов вышли демонстранты: одни против нового законопроекта об абортах, другие – в его поддержку.

На днях в некоторых городах Польши проходили демонстрации против ужесточения закона об абортах под названием «Черный протест».

Как передает Радио Польща, одновременно проходили молитвенные акции под девизом «Белая пятница» как ответ на «Черный протест».

Главная демонстрация противников полного запрещения абортов была организована в Варшаве. Её участники, одетые в черное, собрались перед зданием Сейма. Марши прошли также в других городах, в частности, во Вроцлаве, Катовице, Познани и Щецине.

Параллельно с протестами проходила молитвенная акция «Белая пятница», организованная в защиту жизни с самого зачатия. Цель акции – обеспечить духовную поддержку матерям, которые ждут ребенка, и содействовать действиям pro-life. Её организаторы призвали участников одеться в белое.

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Как известно, 19 марта в польском Сейме более трех часов длилась дискуссия вокруг гражданского законопроекта «Останови аборт». Документ предусматривает введение запрета на прерывание беременности в случае не поддающегося лечению нарушения развития плода. Это главная причина, по которой в настоящее время совершаются легальные аборты в Польше. Гражданский законопроект поддержали 830 тыс. человек.

Депутаты от оппозиции назвали законопроект жестоким, принуждающим женщин рожать смертельно больных детей. В свою очередь, представители правящего лагеря считают, что любой аборт – это преступление. Законопроект был передан на дальнейшее рассмотрение в сеймовую Комиссию социальной политики и семьи.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Сейм Польши окончательно отклонил законопроект о полном запрете абортов, который подала правящая партия PiS. Голосование сопровождалось протестами по всей Польше.