Ученые начали испытывать на людях молекулу омоложения

Ученые из Гарвардского университета и Университета Нового Южного Уэльса смогли остановить процесс старения у лабораторных мышей.

Исследователи смогли отключить гены, отвечающие за старение при помощи натуральных протеинов и молекул. В ходе опытов грызунам вводили особую молекулу под названием NMN. И уже в течение недели были заметны положительные результаты.

Ученые также объявили, что начали первый этап клинических испытаний на людях, сообщает Росбалт.

"Мы открыли гены, которые контролируют, как тело борется со старением, и если правильно их активировать, они обладают очень мощным эффектом, могут даже повернуть старение вспять, по крайней мере, у мышей", – заявил профессор Дэвид Синклер, руководящий командой ученых.

Ранее журнал Time назвал профессора Синклера одним из самых влиятельных людей планеты за его работы в области генетики. Ученый считает, что сделанное открытие может когда-нибудь признано таким же важным, как открытие антибиотиков.