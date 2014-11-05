Чем полезна средиземноморская диета

Открытие ученых будет опубликованов следующем номере журнала Американского общества нефрологии.

Предыдущие исследования показали, что средиземноморская диета, которая включает в себя много фруктов, овощей, рыбы и минимум красного мяса, полуфабрикатов и сладостей, препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера, диабета и рака.

В ходе нового исследования ученые в течение 7 лет наблюдали за 900 участниками, и обнаружили, что каждый пункт средиземноморской диеты снижает вероятность развития хронического заболевания почек на 17%, а соблюдение полной диеты - на 50%. Помимо этого, соблюдение диеты на 42% сокращает риск быстрого снижения функции почек.

В заключении своей работы исследователи отмечают, что для сохранения здоровья необходимо уделять внимание не только выбору полезных продуктов, но и регулярной физической активности.

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