Подтверждена безопасность использования квантовых точек для выявления опухолевых клеток у человека

Результаты КИ, подтвердившие их полную безопасность для организма человека, позволят продолжить изучение потенциала мультифункциональных частиц в диагностике и лечении опасного заболевания.

Частицы, получившие название «корнелльские точки» (C dots), были созданы более 10 лет назад на базе квантовых точек – наночастиц полупроводников, способных поглощать световые волны, что позволяет использовать их в качестве флуоресцентных меток. В свою очередь корнелльские точки предполагают покрытие полупроводника специальной кремниевой оболочкой и верхним слоем из полиэтиленгликоля (ПЭГ). Молекулярные цепочки полиэтиленгликоля содержат белки, позволяющие наночастице связываться с рецепторами опухолевой клетки.

Разрешение на проведение КИ Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) было получено в 2010 году, что стало первым случаем одобрения регулятором клинических исследований неорганических наночастиц с оптическими свойствами. В исследовании приняли участие пять пациентов, страдающих меланомой.

В ходе клинических исследований частицы размером в 7 нанометров были подсвечены радиоктивным йодом и введены в организм пациентов. Йод позволил отслеживать местонахождение частиц при помощи позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Главной задачей КИ было доказать безопасность частиц и то, что они выводятся из организма с мочой (как это было показана в лабораторных экспериментах).

Предполагается, что в дальнейшем наночастицы смогут стать эффективным диагностическим методом, а также помогут хирургам при проведении операций по иссечению опухолей.

remedium.ru