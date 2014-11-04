Ученые развенчали миф о пользе молока





BBC сообщает об исследовании команды ученых из Уппсальского университета (Швеция), которые изучили пищевые привычки 61.400 женщин и 45.300 мужчин и наблюдали за их здоровьем в течение 20 и 11 лет соответственно.

В ходе наблюдения ученые пришли к выводу, что среди женщин, которые пили более 680 мл молока (или трех стаканов) в день, переломы случались чаще, чем среди тех, кто пил меньше. Более того, риск смерти любительниц молока был в два раза выше.

Читайте такжеПольза и вред коровьего молока

Среди мужчин была обнаружена аналогичная, но менее выраженная тенденция. По данным профессора Карла Микалссона, участники, употреблявшие большие дозы молока, традиционно считавшегося источником кальция, на 50% чаще рисковали сломать бедро.

Иная картина наблюдалась при употреблении кисломолочных продуктов: пристрастие к йогуртам и сырам оказалось связано с низким риском переломов.

Профессор Микалссон полагает, что подобные результаты могут объясняться высоким содержанием сахара в молоке, который, как показали исследования на животных, ускоряет процесс старения. Однако он отмечает, что к полученным данным стоит отнестись с осторожностью, так как не были рассмотрены другие факторы: физическая активность и индекс массы тела.

Ученые рекомендуют выбирать сбалансированную диету и подчеркивают, что недостаточное потребление кальция (менее 400 мг в день) является фактором развития остеопороза.

Новости Израиля