В европейском регионе снижаются показатели заболеваемости туберкулезом - ВОЗ

Главные причины эпидемии в Европе – низкий уровень выявления случаев туберкулеза и неэффективность лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.

Число новых случаев туберкулеза в Европейском регионе ВОЗ за последнее десятилетие снижалось рекордными темпами: в среднем на 4,3 процента в год.

Однако и этого недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию к лучшем и положить конец эпидемии к 2030 году, сообщают Европейском бюро ВОЗ.

Авторы Плана действий по борьбе с туберкулезом для Европейского региона ВОЗ на 2016–2020 годы утверждают, что решительные меры позволят в течение следующих пяти лет спасти свыше 3 миллионов жизней и сэкономить 48 млрд. долларов.

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Главные причины эпидемии в Европе – низкий уровень выявления случаев туберкулеза и неэффективность лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Несмотря на успехи в этих областях, по данным ВОЗ, в Европейском регионе остается незамеченным каждый четвертый случай этой формы заболевания. А региональный План предусматривает достижение показателя в 85 процентов. Что касается лечения, то в ВОЗ поставили цель добиться излечения пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом в 75 процентах случаев.

«Мы ни в коем случае не должны терять бдительность – даже там, где распространенность туберкулеза в целом низка, – заявила директор Европейского центра по контролю над заболеваниями Андреа Аммон. - Риск возрождения этого заболевания, передающегося воздушным путем, по-прежнему высок, особенно в свете растущей мобильности населения и распространения плохо поддающегося лечению туберкулеза с лекарственной устойчивостью».