В 20% случаев шизофрению вызывают паразиты - медики
В журнале "Preventive Veterinary Medicine" опубликовано овое исследование Гэри Смита, профессора популяционной биологии и эпидемиологии из школы ветеринарной медицины, который исследовал случаи заболевания шизофренией, связанные с Toxoplasma gondii - паразитом, поражающим плазму и передающимся через почву, недоваренные мясо или экскременты домашних питомцев
По данным медиков, около трети населения планеты заражены этой бактерией, которая живет и размножается в мозгу человека и его мышцах зачастую без видимых симптомов. Это заболевание, которое называется токсоплазмоз, приводит в результате к патологическим изменениями личности и поведения.
Помимо этого, было доказано, что некоторые антипсихотические препараты способны останавливать размножение паразита.
Учитывая эти данные, Гэри Смит изучил статистику пациентов, инфицированных T.gondii, и пришел к выводу, что своевременная диагностика заражения паразитом позволила бы предотвратить пятую часть всех случаев шизофрении. Профессор также отметил, что в некоторых странах, где распространенность T.gondii особенно высока, уровень заболеваемости шизофренией также значительно повышен.
Гэри Смит полагает, что серьезное рассмотрение доказательств, приведенных в его работе, привлечет внимание ученых к проблеме борьбы с токсплазмозом.