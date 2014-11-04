В 20% случаев шизофрению вызывают паразиты - медики

По данным медиков, около трети населения планеты заражены этой бактерией, которая живет и размножается в мозгу человека и его мышцах зачастую без видимых симптомов. Это заболевание, которое называется токсоплазмоз, приводит в результате к патологическим изменениями личности и поведения.

Помимо этого, было доказано, что некоторые антипсихотические препараты способны останавливать размножение паразита.

Учитывая эти данные, Гэри Смит изучил статистику пациентов, инфицированных T.gondii, и пришел к выводу, что своевременная диагностика заражения паразитом позволила бы предотвратить пятую часть всех случаев шизофрении. Профессор также отметил, что в некоторых странах, где распространенность T.gondii особенно высока, уровень заболеваемости шизофренией также значительно повышен.

Гэри Смит полагает, что серьезное рассмотрение доказательств, приведенных в его работе, привлечет внимание ученых к проблеме борьбы с токсплазмозом.

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