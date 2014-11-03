Лекарственные ошибки при лечении детей

Исследователи из Главного центра отравлений в Колумбии проанализировали данные об ошибках в приеме лекарств, допускаемых при амбулаторном лечении детей. Их результаты указывают на то, что необходимо развивать образовательные программы для предотвращения инцидентов, вводить единообразные обозначения по дозированию препаратов, причем особое внимание должно быть уделено детям до года, так как в этой подгруппе чаще всего наблюдаются неблагоприятные исходы.

В работе были изучены сведения из Национальной базы данных об отравлениях (National Poison Database System). С 2002 по 2012 годы лекарственные ошибки в амбулаторных условиях были зарегистрированы у 696937 детей до 6 лет включительно, причем более четверти случаев произошли с детьми младше года. Восемьдесят два процента всех инцидентов составляют ошибки в дозировании жидких лекарственных форм, и только 14,9% приходится на таблетки, капсулы и капли.

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Самые распространенными препаратами, на фоне которых регистрируются отравления, являются обезболивающие (25,2% случаев), средства от кашля и от простуды (24,6%). При этом отмечается, что доля противопростудных препаратов существенно сократилась в период с 2005 по 2012 годы.

Чаще всего ошибки происходили потому, что лекарство ребенку случайно давали дважды (27,0%), в неправильной дозе (17,8%), путали единицы измерения (8,2%) и давали не тот препарат (7,8%).

Как сообщают авторы, в большинстве случаев тяжелых последствий лекарственных ошибок не отмечалось. Тяжелое неблагоприятное действие сообщалось в 0,7% случаев, а летальных исходов за изученный период времени было 25.

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Случаи лекарственных ошибок имеют сезонный характер, с пиком в зимние месяцы, что, скорее всего, связано с увеличением использования обезболивающих, препаратов от кашля и простуды для лечения вирусных инфекций у детей в это время года.

По мнению авторов, вызывает беспокойство увеличение количества и частоты лекарственных ошибок с уменьшением возраста, поскольку случаев летальных исходов и необходимости интенсивной терапии среди детей до года было вдвое больше, чем среди детей старшего возраста.

По итогам исследования авторы призывают усилить реализацию стратегий, направленных на предупреждение лекарственных ошибок у детей.