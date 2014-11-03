Для борьбы с лихорадкой Эбола Китай отправит в Африку элитное подразделение военных

Китай направит в Либерию элитное подразделение Народно-освободительной армии для борьбы с эпидемией лихорадки Эбола. Об этом заявили в МИД Китая, пишет Reuters.

Китай откликнулся на призыв ООН к странам оказать поддержку Западной Африке.

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Китайские военные уже имеют опыт работы в регионах пораженных эпидемиями, в частности в 2002 году, когда была опасность распространения тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). Сейчас китайские военные построят лечебный центр в Либерии, рассчитанный на 100 коек. Для обслуживания центра в страну будет направлено 480 военных медиков.

На борьбу с лихорадкой Эбола в Китай уже пожертвовал 750 млн юаней ($ 123 млн). "Помощь Китая не прекратится, пока эпидемия Эбола не будет ликвидирован в Западной Африке", - заявили в МИДе Китая.